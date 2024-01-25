هل سيدرب زيدان الجزائر؟

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حاولت جس نبض الدولي الفرنسي السابق، وصاحب الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، من أجل تولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

ووفق ذات المصدر، فإنه بعد الإقصاء المبكر من الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم في كوت ديفوار، تبحث الجزائر عن مدرب جديد بعد رحيل جمال بلماضي. حيث يتواجد في القائمة كل من هيرفي رونار، وحيد حليلوزيتش، سامباولي وغيرها، مضيفة أن صادي فكر أيضا في زين الدين زيدان (51 عاما).

وحسب الصحيفة تم الحديث مع مدرب ريال مدريد السابق في الساعات الأخيرة لتولي تدريب "الأفناك"، غير أن زيدان رفض العرض الجزائري بلباقة رغم أنه شعر بالإطراء من الاهتمام الذي أبداه بلد والديه، علما أنه رفض مؤخرا عروضا من البرازيل والولايات المتحدة.