الرائد ينهي مرحلة الذهاب بقوة (فيديو)

عزز نادي مولودية الجزائر صدارته للرابطة المحترفة الأولى بعد عودته بالفوز من تنقله، اليوم الجمعة، إلى وهران لمواجهة المولودية المحلية بنتيجة هدفين مقابل صفر في إطار الجولة 15.

وشهدت المقابلة التي أقيمت بملعب زبانة تنقل كبير لـ"الشناوة"، ولم يعودوا خائبين بعد ثنائية بايزيد في الدقيقة 63 وبلحران ضد مرماه في الدقيقة 85.

وبهذا ينهي أشبال المدرب بوميل مرحلة الذهاب برصيد 36 نقطة في الصدارة، فيما يبقى رصيد المحليين 9 نقاط فقط مع مقابلة متأخرة ضد شباب بلوزداد.

وحافظ الوصيف نادي بارادو على فارق العشر نقاط عن الرائد بعد عودته بفوز ثمين من تنقله إلى خنشلة لمواجهة الاتحاد المحلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وافتتح المحليون باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء من تنفيذ باكو، غير أن الضيوف عدلوا في الدقيقة 47 عن طريق تيطراوي ثم حسم كوحيلي النقاط الثلاث لصالح "الباك" بهدف في الوقت بدل الضائع.

هذه النتيجة تبقي شبان الأكاديمية في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ليفض الشراكة مع منافس اليوم، اتحاد حنشلة الذي بقي برصيد 23 نقطة.

واستفاد وفاق سطيف من مقابلات اليوم وارتقى إلى المركز الثالث، مؤقتا، برصيد 24 نقطة، بعدما حسم قمة الشرق التي جمعته بشباب قسنطينة بنتيجة 2-1 على ملعب 8 ماي 45 بعاصمة الهضاب.

وكان الضيوف سباقين للتهديف بمقصية رائعة من ربيعي في الدقيقة الخامسة، غير أن الرد السطايفي لم يتأخر وجاء بهدفين عن طريق لحمري في الدقيقة 11 (ضربة جزاء) وشيخي في الدقيقة 29.

وتراجع "السنافر" إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة مع مقابلة متأخرة ستجمعه باتحاد الجزائر، هذا الأربعاء بملعب 5 جويلية.

وستستكمل مقابلات الجولة الـ15 يومي السبت (4 مقابلات) والأحد (مقابلة واحدة).