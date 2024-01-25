الجزائر تواجه الفراعنة في نهائي واعد اليوم

يخوض المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) اليوم السبت المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأمم 2024 لكرة اليد أمام نظيره المصري في نهائي النسخة السادسة والعشرين الجارية بمصر (17 - 27 يناير) بشعار "رفع التحدي" بعد المشوار الرائع الذي أداه في ظروف استثنائية و العائد للواجهة بعد عشرية كاملة من الغياب.

وقد نجح السباعي الجزائري, في تفنيد كل التكهنات التي لم تكن في صالحه قبل انطلاق الدورة نظرا للظروف الصعبة التي مر بها خلال تحضيراته و تعيين المدرب الوطني فاروق دهيلي خلفا لصالح بوشكريو, قبل أسبوعين فقط من بداية المنافسة, و اكتفائه بتربصات قصيرة و متواضعة في قطر و تونس.

و سجل زملاء المخضرم, مسعود بركوس عودة قوية حيث سينشطون المباراة النهائية الرابعة عشرة في تاريخ كرة اليد الجزائرية, بعد عشر سنوات كاملة من آخر نهائي توج باللقب السابع و الأخير في دورة-2014 بالجزائر.

و سيكون نهائي اليوم, أمام العملاق المصري المتوج بثمانية ألقاب منها لقبان في الدورتين الأخيرتين (2020 - 2022) و الذي يسعى أمام جمهوره الي حصد اللقب التاسع و الثالث على التوالي, و الذي يمنحه في نفس الوقت تأشيرة أولمبياد-2024 بباريس, وهو الهدف الرئيسي للفراعنة.

و ستكون مباراة الغد, العشرين في تاريخ البطولة الإفريقية بين الجزائر و مصر ما بين دورة 1983 و 2022. و يتقدم الفريق المصري ب 10 انتصارات مقابل 8 هزائم بينما انتهت المباراة الأخيرة بالتعادل (34-34) في دورة 2012 بالمغرب.

و نشط المنتخبان أربع مباريات نهائية, توج خلالها المنتخب الجزائري بلقبين

(1987- 1989) بينما نالت مصر لقبين في دورتي 1991 و 2000, و اللتين نظمتا بصيغة بطولة.

و تلاقى الفريقان في المربع الذهبي ست مرات والتي انتهت بالتعادل (3 انتصارات لكل منهما.

في الدورة الحالية, فاز الفريقان بكل مبارياتهما في الدور الأول (3) ثم الربع و نصف النهائي.

و بلغت مصر المحطة الأخيرة للنسخة 26 على حساب تونس (30-25) بينما عبرت الجزائر عقبة الرأس الأخضر, منشط نهائي-2022 ب (32-26).

ويتأهل المتوج باللقب مباشرة إلى دورة الألعاب الاولمبية القادمة بباريس، 2024 فيما يلعب منشط النهائي و صاحب المركز الثالث، الدورة التأهيلية الأخيرة للموعد الاولمبي.

أما المنتخبات المحتلة للمراكز الخمسة الأولى في الدورة فستمثل القارة الإفريقية في مونديال 2025 المقرر في كرواتيا و الدانمارك و النرويج.

برنامج يوم السبت 27 يناير:

المباراة الترتيبية من أجل نيل المركز الثالث:

- تونس- الرأس الأخضر (15:00)

المباراة النهائية:

- مصر –الجزائر (17:00)