المنتخب الوطني يكتفي بالوصافة

اكتفى المنتخب الوطني بالمركز الثاني في بطولة إفريقيا لكرة اليد بعد انهزامه، اليوم السبت، أمام صاحب الأرض المنتخب المصري في النهائي الذي أقيم بالقاهرة.

ولم يدخل المنتخب الوطني جيدا في المقابلة ما سمح للفراعنة بأخذ الفارق والمحافظة عليه حتى نهاية الشوط الأول 17-10.

ونجح "الخضر" في العودة خلال بداية الشوط الثاني وقلصوا الفارق إلى 3 أهداف فقط، قبل أن ينهاروا مجددا أمم منافس قوي أنهى المقابلة لصالحه بنتيجة 29-21 ويتوج باللقب القاري التاسع في تاريخه، والثالث على التوالي، كما يضمن المشاركة في أولمبياد باريس.

ورغم الهزيمة تعتبر المشاركة الجزائرية في الحدث القاري جيدة مقارنة بالنسخ السابقة، خاصة أن المدرب فاروق دهيلي استلم مقاليد العارضة الفنية أيام قليلة قبل بداية البطولة الإفريقية، حيث تعتبر هذه النتيجة الافضل للمنتخب الوطني منذ عشر سنوات.

وإضافة إلى الميدالية الفضية ضمن "الخضر" المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد، كما سيشاركون في دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية المقررة في باريس هذه الصائفة.