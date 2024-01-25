شركات نقل عالمية ترضخ لقرار الجزائر

أعلنت شركة " سياما-سيجيام cma- cgm" المختصة في النقل البحري على موقعها عن " تحويل كل السلع المستوردة الموجهة لموانئ الغزوات وهران ومستغانم سيتم توطينها وإعادة شحنها عبر موانئ الجزيرة الخضراء وفالنسيا عوض ميناء طنجة في المغرب".

واتخذت الشركة العالمية "مارسك Maersk" نفس القرار استجابة للقرار السيادي الجزائري الصادر عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر من خلال تعليمة موجهة لمسؤولي الموانئ الجزائرية مفادها "وقف استيراد أي سلع عابرة من موانئ مغربية والتأكد من الفاعلين الاقتصاديين عدم إجراء عمليات الشحن أو العبور عبر موانئ مغربية".

كما قررت شركة "ماركس maersk" إحداث تغييرات على طرقها البحرية نحو الموانئ الاسبانية كبرشلونة والجزيرة الخضراء وفالنسيا لإعادة تصدير سلعها نحو موانئ الجزائر العاصمة وسكيكدة وبجاية.

يؤكد هذا القرار عودة الدفء للعلاقات الثنائية بين الجزائر واسبانيا وعودة سفراء البلدين اللذان حافظا على العلاقات التجارية البينية خاصة ما تعلق بتصدير الغاز نحو اسبانيا.