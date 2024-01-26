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رياضة

أنغولا أول المتأهلين إلى ربع النهائي

27 جانفي 2024 ()
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بات المنتخب الأنغولي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه العريض على نظيره الناميبي (3-0)، اليوم السبت، في ثمن النهائي، بملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية.

وافتتح جيلسون دالا باب التسجيل للأنغوليين في الدقيقة 38، وأضاف نفس اللاعب الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يختم مابولولو مهرجان الأهداف في الدقيقة 66، علما أن المقابلة شهدت إشهار الحكم بطاقة حمراء لكل منتخب.

وكان المنتخب الأنغولي قد تصدر المجموعة الخامسة في الدور الأول (مجموعة "الخضر") وسيواجه، يوم الجمعة المقبل، الفائز من مواجهة نيجيريا-الكاميرون.

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