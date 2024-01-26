شباب بلوزداد في البوديوم

عاد حامل لقب الرابطة المحترفة الأولى إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث تعادلات متتالية، ما سمح له بالارتقاء إلى المركز الثالث.

وأطاح أشبال المدرب البرازيلي باكيتا، مساء اليوم، بشبيبة الساورة على ملعب 5 جويلية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الـ15.

وافتتح مزيان باب التهديف في الدقيقة 18، قبل أن يعدل بن علي للضيوف في الدقيقة 27، ثم أضاف أبناء العقيبة ثنائية في الشوط الثاني عن طريق وامبا (د 69) وبوراس (د77).

وأصبح شباب بلوزداد في ضمن ثلاثي المقدمة برصيد 25 نقطة مع مقابلتين متأخرتين، فيما تختتم شبيبة الساورة مرحلة الذهاب برصيد 22 نقطة في المركز الثامن.

كما أجريت اليوم مواجهات أخرى، شهدت تواصل معاناة الصاعدين الجديدين، نجم بن عكنون والاتحاد السوفي، الأول تعثر بميدانه أمام مولودية البيض (1-1) والثاني خسر في تيزي وزو أمام شبيبة القبائل (3-2).

وعمق اتحاد بسكرة جراح أولمبي الشلف وفاز عليه بنتيجة هدفين مقابل صفر على ملعب 18 فيفري ببسكرة.

وستختتم الجولة، غدا الأحد، عندما يستضيف اتحاد الجزائر، العائد بقوة في الفترة الأخيرة، نظيره نادي مقرة بملعب 5 جويلية.

النتائج:

الجمعة:

مولودية وهران-مولوية الجزائر 0-2

اتحاد خنشلة-نادي بارادو 1-2

وفاق سطيف-شباب قسنطينة 2-0

السبت:

شباب بلوزداد-شبيبة الساورة 3-1

اتحاد بسكرة-أولمبي الشلف 2-0

شبيبة القبائل-الاتحاد السوفي 3-2

نجم بن عكنون-مولودية البيض 1-1

الأحد:

اتحاد الجزائر-نادي مقرة

الترتيب:

ترتيب لعب نقاط

1.مولودية الجزائر 15 36

2.نادي بارادو 15 26

3.شباب بلوزداد 13 25

4.وفاق سطيف 15 24

5.اتحاد الجزائر 13 23

--.اتحاد خنشلة 15 23

7.شبيبة القبائل 15 22

--.شبيبة الساورة 15 22

9.شباب قسنطينة 14 21

--.اتحاد بسكرة 15 21

11.مولودية البيض 14 18

12.نادي مقرة 14 17

13.أولمبي الشلف 15 16

14.نجم بن عكنون 15 10

15.مولودية وهران 14 9

16.الاتحاد السوفي 15 4.