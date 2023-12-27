ضبط كوكايين في مكتب وزيرة التعليم البلجيكية

وجّهت السلطات البلجيكية اتهامات لـ8 أشخاص، ووضع بعضهم رهن الحبس الاحتياطي، بعد العثور على أكياس من الكوكايين بمكتب كارولين ديزير، وزيرة التربية والتعليم في اتحاد فالونيا وبروكسل، بحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية.



إذ أعلن مكتب المدعي العام في بروكسل، في بيان، الجمعة، أكد فيه العثور على كمية من الكوكايين في مكتب ديزير في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى فتح تحقيق شامل.



الادعاء أوضح في بيانه أنه "تم تقديم 8 مشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، بتهمتي بيع وحيازة المخدرات، وتم إطلاق سراح اثنين منهم بشروط، فيما وُضع الستة الآخرون تحت أمر الاعتقال، وقد أكد مجلس المستشارين احتجازهم احتياطياً".