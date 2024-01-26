كشفت مصالح ولاية مستغانم، عن استيراد 36584 سيارة عبر ميناء مستغانم خلال سنة 2023، كما سجلت نسبة الصادرات مليون و312 الف طن بزيادة تقدر ب 11 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وفي بيان لذات المصالح، أنه تم تقديم عرض حول نشاط الميناء التجاري والذي يعد العصب الأساسي في تطور الجانب الاقتصادي بولاية مستغانم ويضم حاليا 670 عاملا، مضيفا أن خلال سنة 2023 تم استيراد 36584 سيارة عبر الميناء، كما سجلت نسبة الصادرات مليون و312 الف طن بزيادة تقدر ب 11 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

أما بخصوص مشروع توسعة الميناء التجاري فقد أعلن مدير الأشغال العمومية، أنه تم تسجيل عملية في برنامج 2024 لتحيين الدراسات لإنجاز الحوض الثالث الذي يسمح برسو البواخر الكبرى بمبلغ 10 مليار سنتيم؛ على أن يسجل برنامج إنجاز الحوض في السنوات المقبلة.

كما تم التوجه نحو بلدية مزغران بفندق هيبرروك، أين تم إمضاء إتفاقية تعاون ما بين المدرسة الوطنية البحرية العليا بوسماعيل مع الشركة الوطنية لنقل المواد البترولية وذلك من أجل تكوين الطلبة في مجال قيادة السفن البحرية .

فيما تم عرض البطاقة التقنية لتكوين وتدريب البحريين ETFIM وبرنامج إقتناء أجهزة محاكاة الخاصة بالمدرسة في برنامج 2024.