"سيتم منح كل الإمكانيات لمنتخب كرة اليد تحضيرا للاستحقاقات الدولية"

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد اليوم الاحد بالجزائر أن المنتخب الوطني لكرة اليد سيستفيد من كل الامكانيات للإعداد، لقادم الاستحقاقات الدولية التي سيشارك فيها، بعد الوجه الطيب الذي قدمه في البطولة الإفريقية التي انتهت فعالياتها أمس السبت الاخيرة بالقاهرة (مصر).

وفي تصريح له للصحافة بمطار هوراي بومدين الدولي حيث كان في استقبال الوفد الرياضي القادم من القاهرة، قال وزير الشباب والرياضة "أولا نهنئ المنتخب الوطني (لاعبين وطاقم فني) على النتائج التي تحصل عليها في البطولة الافريقية.

أكيد أنه كان لي كلام مع اللاعبين والطاقم الفني وأكدت لهم أنه سيتم وضع كل الامكانيات لهذا الفريق حتى يكون في أحسن الظروف تحضيرا للبطولة العالمية القادمة والدورة التحضيرية للألعاب الاولمبية"، مضيفا " من واجبنا أن نضعهم في أحسن الظروف، خاصة وأن المنتخب مقبل على تحديات هامة (بطولة العالم والدورة التأهيلية الاولمبية)".

وكان المنتخب الجزائري قد احتل الوصافة في بطولة إفريقيا للأمم 2024، بعد انهزامه أمس السبت أمام منتخب البلد المضيف (مصر) بنتيجة 29-21، الشوط الاول (17-10) في اللقاء النهائي للنسخة السادسة والعشرين التي عرفت مشاركة 16 منتخبا.

وبفضل تتويجه يكون منتخب مصر قد تأهل إلى الالعاب الاولمبية بباريس 2024، وللبطولة العالمية المقبلة، فيما تأهل المنتخب الجزائري إلى مونديال 2025 وأيضا إلى الدورة الاخيرة المؤهلة إلى الموعد الاولمبي في شهر مارس المقبل.

أما المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية في موعد القاهرة فعادت لمنتخب تونس الذي تغلب على الرأس الأخضر بنتيجة (35-28).

وستمثل منتخبات مصر والجزائر تونس والرأس الأخضر وغينيا القارة الإفريقية في مونديال 2025 المقرر في كرواتيا والدانمارك والنرويج.