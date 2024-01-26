بيان هام من "فيات"

حذرت فيات الجزائر من الأفعال المتعلقة بالعلامة التي تجريها أطراف غير مرخصة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد تلك الافعال.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، أنها الممثل الوحيد للعلامة التجارية "فيات" في الجزائر وهي المخول الوحيد لتمثيل العلامة التجارية لاسيما الإشعارات والعروض التي يتم توجيهها إلى الجمهور، أو القيام بأي حدث من أي نوع كان.

وأي استخدام أصول العلامة التجارية - تضيف فيات- يخضع لطلب إذن صريح من العلامة عن طريق تصريح يقدّم من طرف شركة “فيات الجزائر ش.ذ.أ”، وهذا عند استخدام اسم وشعار (لوغو) العلامة التجارية، أو ذكر العلامة التجارية "فيات" على جميع أنواع الوسائط السمعية والبصرية أو الرقمية أو غيرها، أو الإشعار بأسماء المركبات التي يتم تسويقها من قبل شركة "فيات الجزائر"، أو عرض شعارات أو صور ظلية أو رسومات أو صور للمركبات التي يتم تسويقها من قبل الشركة، أو عرض ونشر مقاطع فيديو أو صور للمركبات لأغراض إعلانية أو ترويجية، أو وضع مركبة في إطار منافسة، سحب، مسابقة أو غيرها دون تصريح من العلامة التجارية.

وجدد البيان أن "فيات الجزائر" تصر على ضرورة الالتزام الصارم بحقوق العلامة التجارية “فيات” في الجزائر وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الامتثال لهذه التوجيهات.