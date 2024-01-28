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رياضة

غينيا تتأهل للربع النهائي

28 جانفي 2024 ()
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التحقت غينيا بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024 إثر فوزها مساء اليوم الأحد على غينيا الاستوائية بنتيجة 1-صفر، لتواجه الفائز من المواجهة بين مصر والكونغو الديمقراطية التي ستجري في وقت لاحق الأحد. 

ولعبت غينيا الإستوائية معظم الشوط الثاني منقوصة لاعبا بعد طرد فيديريكو بيكورو (55)، وأضاع لها إميليو إنسوي، متصدر هدافي البطولة (5 أهداف) ركلة جزاء (69).

وتلتقي غينيا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة مصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية المقررة لاحقاً، وذلك في 2 شباط/فبراير المقبل.

وكانت غينيا قد تأهلت من المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة بتعادل سلبي مع الكاميرون، فوز على غامبيا 1-0 وخسارة أمام السنغال حاملة اللقب 0-2.

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