اتحاد الجزائر يرتقي لمركز الوصافة

فاز فريق اتحاد الجزائر على حساب الضيف نجم مقرة بنتيجة (3-1، الشوط الأول 1-0)، اليوم الأحد بملعب 5 جويلية بالعاصمة، في ختام الجولة الخامسة عشرة و الأخيرة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، التي جرت مبارياتها يومي الجمعة والسبت.

وسجل أهداف الاتحاد كل من جحنيط (33) و رضواني (62 ض.ج) و مريلي (68)، فيما وقع الهدف الوحيد للنجم، المهاجم بورحلة في (د 67).

وعلى إثر هذه النتيجة، يرتقي نادي "سوسطارة" إلى المركز الثاني بـ26 نقطة مناصفة مع نادي بارادو، في الوقت الذي يبقى فيه "المقاروة" في الصف الـ12 برصيد 17ن.

ومعلوم أن الاتحاد يبقى منقوصا من لقاء أمام شباب قسنطينة، والمبرمج ليوم الأربعاء 31 يناير بملعب 5 جويلية بالعاصمة ابتداء من (19:00).

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 36 15

2. اتحاد الجزائر 26 14

--. نادي بارادو 26 15

4. شباب بلوزداد 25 13

5. وفاق سطيف 24 15

6. اتحاد خنشلة 23 15

7. شبيبة الساورة 22 15

--. شبيبة القبائل 22 15

9. شباب قسنطينة 21 14

--. اتحاد بسكرة 21 15

11. مولودية البيض 18 14

12. نجم مقرة 17 15

13. جمعية الشلف 16 15

14. نجم بن عكنون 10 15

15. مولودية وهران 9 14

16. اتحاد سوف 4 15.