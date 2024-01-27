قمة الغاز بالجزائر حدث هام

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الأحد بغرداية، أن المنتدى السابع لرؤساء الدول المصدرة للغاز المقرر انعقاده نهاية فبراير المقبل بالجزائر يعد ''حدثا هاما للدفاع عن الطاقة الغازية، وهي طاقة أساسية للانتقال الطاقوي''.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية غرداية، أن "منتدى رؤساء الدول المصدرة للغاز يشكل فضاء للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء التي تعمل من أجل الحفاظ على الغاز الطبيعي الذي يعتبر من أهم الموارد الأقل تلويثا للبيئة وضروري في الانتقال الطاقوي ''.

وأشار السيد عرقاب إلى أن "الغاز الطبيعي هو طاقة نظيفة"، مضيفا أن "هذه الطاقة التي تتطور تقنياتها من سنة إلى أخرى، مكن من استغلالها بشكل سليم مع مراعاة الحفاظ على البيئة".

وأردف قائلا '' إن رؤيتنا في هذا المجال تندرج في إطار الحد من استهلاك هذه الطاقة واستبدالها تدريجيا بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة''، مذكرا بأنه "سيتم قريبا إطلاق محطات لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميغاواط".

وأكد وزير الطاقة والمناجم '' أن الجزائر التزمت بتحسين فعالية الأداء البيئي لصناعة الغاز الطبيعي مما سيسمح بانتقال منصف وشامل وواقعي نحو اقتصاد مخفض لانبعاثات غاز الكربون".