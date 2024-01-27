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رياضة

لجنة الاستئناف تنصف سعيد حموش

28 جانفي 2024 ()
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ألغت لجنة الاستئناف للإتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم رسميا عقوبة الإيقاف لسنة واحدة منها ستة اشهر موقوفة النفاذ التي سلطتها لجنة انضباط رابطة الهواة على مدرب وداد بوفاريك المستقيل سعيد حموش.

وبعد دراسة طعن المدرب حموش، ارتأت لجنة الاستئناف أن طرد حموش من مباراة فريقه السابق وداد بوفاريك أمام ترجي مستغانم بسبب تجاوزه خط التماس هو تصرف غير لائق وليس تعد على اخلاقيات الرياضة ولا حتى محاولة لإيقاف هجمات الفريق المنافس خلال المباراة.

وقررت لجنة الاستئناف فرض عقوبة الإيقاف لأربع مباريات فقط نافذة على المدرب سعيد حموش وتغريمه بمبلغ 20 ألف دينار جزائري.

يذكر أن حموش استقال أمس رسميا من تدريب وداد بوفاريك لأسباب قال عنها بأنها شخصية.

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