آقبو على أبواب الصعود والتنافس يتواصل بين مستغانم والقبة

عرفت الجولة الـ24 لبطولة الرابطة الثانية للهواة لكرة القدم، بمجموعتيها (وسط-شرق ووسط-غرب)، التي جرت اليوم السبت، مواصلة الرائدين أولمبي أقبو وترجي مستغانم سيطرتهما على المنافسة، فيما احتدم الصراع في أسفل الترتيب بين عدد لا بأس به من الأندية التي تصارع من أجل ضمان البقاء بقسم الهواة.

بالنسبة للمجموعة الشرقية وقبل ست جولات عن إسدال الستار على المنافسة، يمكن القول بأن أولمبي أقبو وضع قدميه الاثنتين في قسم الأضواء، بعد فوزه اليوم على اتحاد الحراش (2-0) والذي تزامن مع هزيمة المطارد المباشر، مولودية باتنة أمام شلغوم العيد بنفس النتيجة (2-0) ليرتفع الفارق إلى 16 نقطة كاملة، حيث يبقى أولمبي أقبو بحاجة لنقطتين فقط من أصل 18، لتحقيق حلم صعوده إلي قسم النخبة، علما بأنه لم ينهزم في 23 جولة متتالية.

بعد حسم الأمور بالنسبة للصعود إلى الرابطة الأولى، زادت الأوضاع غموضا في أسفل الترتب بعد هذه الجولة، حيث وباستثناء مولودية العلمة التي باتت على بعد تسع نقاط عن أول مهدد بالسقوط بعد خسارتها اليوم أمام أولمبي مقرن (1-0) فإن مصير 8 فرق يبقى معلقا إلى إشعار آخر و يتعلق الأمر باتحاد ورقلة (31 ن)، جمعية الخروب (30)، اتحاد الحراش (28 ن)، أولمبي مقرن جمعية عين مليلة، اتحاد عنابة وكلها تتوفر على 27 نقطة وسور الغزلان (25 ن). علما بأن الأندية الثلاث الأخيرة عن كل مجموعة ستنزل إلى قسم ما بين الجهات وهو ما يعني أن فريقين من هذه الكوكبة سترافق مبدئيا مولودية العلمة للهرم الثالث للكرة الجزائرية.

وفي المجموعة الغربية، لا يزال الصراع متواصلا سواء على مستوى مقدمة الترتيب أو مؤخرته، حيث يواصل الرائد ترجي مستغانم والوصيف رائد القبة التنافس عن بعد، قبل لقاء القمة المرتقب في الجولة السادسة والعشرين.

وفي انتظار هذا الموعد، يواصل الترجي الاحتفاظ بفارق خمس نقاط بعد فوزه على أولمبي المدية برباعية نظيفة، بينما اكتفى "القبيون" بهدف يتيم على شبيبة تيارت (1-0). وستكون الجولتان المقبلتان حاسمتين وخاصة على رائد القبة الذي سيخوض في الجولة المقبلة مباراة محلية ساخنة أمام الجار العاصمي، نصر حسين داي المتواجد في منطقة الخطر.

وبخصوص معركة البقاء، تتواجد تسعة أندية في صراع مباشر من أجل تفادي المركز الرابع عشر المؤدي للقسم الأسفل بعد تأكد نزول كل من شباب غير العبادلة (13 ن) وأولمبي المدية (12 ن).

والأندية المعنية بهذا الصراع هي: صفاء خميس مليانة (33 ن)، نجم القليعة (32)، شباب المشرية (31)، مستقبل واد سلي وشبيبة تيارت وأمل الاربعاء (29)، نصر حسين داي ووداد بوفاريك (28) وجمعية وهران (27).

من بين هذه الفرق، لم يفز سوى فريقين في جولة اليوم وهما شباب المشرية على النصرية (1-0) وأمل الاربعاء على نجم القليعة (2-1) فيما سجلت الأندية الأخرى الهزيمة أو التعادل.

الترتيب:

مجموعة وسط-شرق

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي آقبو 61 24

2. مولودية باتنة 45 24

3. شباب باتنة 40 24

4. مولودية قسنطينة 35 24

5. شباب برج منايل 33 24

6. اتحاد خميس الخشنة 32 24

--. نجم التلاغمة 32 24

8. اتحاد ورقلة 31 24

9. جمعية الخروب 30 24

10. اتحاد الحراش 28 24

11. هلال شلغوم العيد 27 24

--. أولمبي المقرن 27 24

--. جمعية عين مليلة 27 24

--. اتحاد عنابة 27 24

15. وفاق سور الغزلان 25 24

16. مولودية العلمة 16 24.

مجموعة وسط-غرب

-- الترتيب نقاط لعب

1. ترجي مستغانم 59 24

2. رائد القبة 54 24

3. غالي معسكر 42 24

--. وداد مستغانم 42 24

5. شباب تموشنت 39 24

6. صفاء خميس مليانة 33 24

7. نجم القليعة 32 24

8 . شباب المشرية 31 24

9. مستقبل واد سلي 29 24

--. شبيبة تيارت 29 24

--. أمل الأربعاء 29 24

12. نصر حسين داي 28 24

--. وداد بوفاريك 28 24

14. جمعية وهران 27 24

15. شباب غير العبادلة 13 24

16. أولمبي المدية 12 24.