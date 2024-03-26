احباط محاولة هجرة لـ 12 شخصا بالشلف

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بأمن ولاية الشلف، من إحباط عملية هجرة سرية عبر البحر، وهذا بالتنسيق مع حراس السواحل ببني حواء، وتوقيف 12 شخصا من بينهم قاصر.

تعود حيثيات القضية ليوم 18 مارس 2024، أين تمكن حراس السواحل ببني حواء من توقيف 10 مهاجرين غير شرعيين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و48 سنة، ينحدرون من بلديات مختلفة بولايات الشلف، غليزان، تيارت، الجزائر وسطيف، كانوا بصدد التحضير لعملية هجرة سرية انطلاقا من شاطئ الجزيرة الصخري غرب مدينة بني حواء على متن قارب نزهة.

حيث أفضت التحريات والتحقيق في القضية الذي باشرته فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة المختصة، إلى الإطاحة بشخصين من بين المنظمين والمدبرين الرئيسيين للعملية مع حجز محرك بحري، وكذا تحديد مدبر أخر ضالع في العملية ضمن الأشخاص الموقوفين.

وقد أسفرت العملية عن حجز كمية من مادة البنزين معبأة في 14 دلوا سعة 30 لترا، إلى جانب هواتف نقالة ومبالغ مالية من العملة الوطنية. وقد أنجز ملف جزائي ضد الموقوفين، عن قضية التنظيم والتدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر البحر في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع تعريض حياة الأشخاص للخطر بما فيهم قصر وعدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين، وقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة تنس للمتابعة القضائية.