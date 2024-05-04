مؤسسة النقل البحري للمسافرين توضح..

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم السبت، في بيان لها أن رحلة وهران – أليكانتي المبرمجة يوم 05 ماي على الساعة 19:00 مساء تكون فيها الأولوية للمسافرين الحائزين على تذاكر سفر عودة.

وجاء في بيان المؤسسة، "تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن رحلة وهران _ اليكانتي يوم 05 ماي على الساعة 19:00 مساء تكون فيها الأولوية للسادة المسافرين الحائزين على تذاكر سفر عودة. على التوالي عبر الرحلات التالية: وهران_ اليكانتي يوم 28 أفريل، رحلة وهران – اليكانتي يوم 01 ماي، رحلة وهران – اليكانتي يوم 03 ماي. رحلة الجزائر – اليكانتي يوم 05 ماي".