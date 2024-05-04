انقطاع الماء لمدة 24 ساعة على عدة بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر ʺسيالʺ، اليوم السبت، عن برمجة أشغال هيكلية، يوم الإثنين المقبل، ما يتسبب في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب لمدة 24 ساعة على مستوى عدة بلديات بالعاصمة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن مديرية الري لولاية الجزائر مع شركة سيال برمجتا يوم الإثنين 6 ماي الجاري، أشغالا هيكلية لربط المنشآت الهيدروليكية الجديدة الموجهة لرفع طاقة الإنتاج والتخزين غرب العاصمة وتأمين برنامج التوزيع مشروع محطة ضخ بالدويرة بطاقة 120000م في اليوم وخزان رئيسي 20000 م بالدرارية.

وستتسبب الأشغال المقدرة مدتها بـ 24 ساعة في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديات الدويرة (وسط المدينة)، خرايسية (وسط المدينة)، بابا حسن، درارية، أولاد فايت، السويدانية. العاشور، دالي إبراهيم (عين الله) و الشراقة (بوشاوي)، بالنسبة للبلديات الممونة بنظام توزيع يوم كل يومين un jour sur deux سيتم التزويد بالمياه الشروب قبل بداية الأشغال أي يوم الأحد 5 ماي 2024، يضيف المصدر.