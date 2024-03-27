تخص المحبوسين .. إطلاق منصة رقمية جديدة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة رقمية جديدة تتيح إيداع الطلبات والحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين إلكترونيا.

وللحصول على هذه الخدمة، أشارت الوزارة، في بيان لها، أن طالب رخصة الاتصال (الأشخاص المسموح لهم قانونا الاتصال بالمحبوس) يقوم بالولوج إلى هذه المنصة الرقمية عبر الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل من خلال الرابط الالكتروني: https://ziyarati.mjustice.dz/ قصد إنشاء حساب الكتروني خاص به وذلك بملء بيانات حول الهوية والصفة ورقم الهاتف النقال، ليتوصل برسالة نصية قصيرة عبر هاتفه النقال، تحمل "رمز سري" لتأكيد عملية التسجيل، ليحصل بعد ذلك على حساب، يتم الولوج عبره إلى المنصة للقيام بإدراج البيانات الخاصة بالزوار وتحديد صلة قرابتهم بالمحبوس، وتحميل نسخ عن الوثائق التي تثبت صفة المعني أو قرابته للشخص النزيل (على غرار: نسخة من بطاقة المحاماة ورسالة التأسيس بالنسبة للمحامين/بطاقة التعريف الوطنية وصفحة من الدفتر العائلي التي تثبت صلة القرابة بالنسبة لذوي المحبوس). كما يقوم بتسجيل البيانات الخاصة بالمحبوس والمؤسسة العقابية المتواجد بها، وتحديد الجهة المختصة بمعالجة الطلب.

وتتيح هذه المنصة تتبع مآل الطلب، كما يتم إعلام المعنيين طريق رسالة نصية قصيرة (sms). وفي حالة قبول الطلب، ترسل نسخة الكترونية من الرخصة إلى الطالب عبر المنصة ونسخة إلى المؤسسة العقابية المعنية.

ب.وسيم