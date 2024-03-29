نوادي سعودية تزاحم أرسنال على صفقة بن ناصر

دخلت أندية الدوري السعودي للمحترفين في الصراع على أحد أهداف أرسنال، من أجل محاولة خطفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتعلق الأمر بالدولي الجزائري النجم إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان، الذي يحظى باهتمام كبير من أرسنال.

وحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن أندية من الدوري السعودي تزاحم أرسنال حاليًا على الفوز بصفقة بن ناصر، الذي يربطه مع ميلان عقد يمتد حتى عام 2027 مع انفتاح النادي الإيطالي على بيعه بسعر 50 مليون أورو.

ولم يفصح الموقع الإيطالي عن هوية الأندية السعودية الراغبة في الحصول على خدمات إسماعيل بن ناصر، لكنه أشار إلى تقدم أرسنال في المفاوضات.