حادث مرور مميت بالجلفة

سجل الطريق البلدي رقم 09 الرابط بين بلدية الادريسية والفرع البلدي بمنطقة مطيريحة على بعد نحو 08 كيلومترات من مدينة الادريسية في حدود الساعة الثالثة والنصف زوالا انحراف شاحنة من نوع سومي ذات مقطورة كبيرة، محملة بقناطير تغذية الدواجن يحمل ترقيم ولاية الشلف.

وانقلبت الشاحنة على رأسها وسط حواجز ترابية حيث لقي سائقها حتفه لحظة الحادث وهو ينحدر من بلدية الخميس من ولاية عين الدفلى ويبلغ من العمر 62 سنة حيث تنقلت فرقة الدرك الوطني بالادريسية رفقة وحدة الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم إخراج الضحية بصعوبة من تحت الشاحنة التي كانت فوقها أكوام الأتربة وأكوام الأكياس.

وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الادريسية في حين تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث حيث كانت رياح مرفوقة بزوابع رملية تؤثر على الرؤية وربما تعب السائق مع السفر بمسافة بعيدة ولأن المنعرج الذي انحرفت فيه الشاحنة ضيق وخطير.