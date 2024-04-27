اتصالات الجزائر ترفع سرعة تدفق الأنترنت إلى 1 جيغا

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن زيادة في سرعة تدفق الأنترنت لفائدة مشتركيها لتصل إلى 1 جيغابت في الثانية، إلى غاية 9 ماي المقبل.

وجاء في بيان للمؤسسة، اليوم الأحد، أن المشتركين في عرض 300 ميغابت في الثانية سيستفيدون من زيادة في سرعة تدفق الانترنت تصل إلى 1 جيغابت في الثانية، وهذا إلى غاية 9 ماي المقبل، مشيرة إلى أن هذا "التحسين الاستثنائي" في سرعة التدفق يندرج في إطار "سلسلة من المبادرات الرامية إلى توفير سرعة تدفق أعلى لجميع زبائن الشركة أينما كانوا وحيثما وجدوا".

وتعكس هذه الزيادة "غير المسبوقة" في سرعة الأنترنت -يضيف البيان ذاته- "التزام اتصالات الجزائر المستمر بتوفير خدمات أنترنت عالية الجودة وتجربة مستخدم متميزة بما يلبي الاحتياجات المتنامية للزبائن".

وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أنه ينبغي على المشتركين في عرض 100 ميغابت في الثانية فما فوق اقتناء جهاز توجيه “راوتر” أو مكرر إشارة لاسلكي (فئة Wifi 5 أو 6 Wifi وذلك "للاستمتاع بتجربة مثلى" في هذا المجال.