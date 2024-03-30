الإطاحة بعصابة أحياء حاولت زرع الرعب في نفوس مواطني بوفاريك

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوفاريك من الإٌطاحة بعصابة أحياء تتكون من06 أشخاص مشتبه فيهم ، مسبوقين قضائيا ، يترواح أعمارهم مابين (20و 33 سنة) ، ينحدون من مدينة بوفاريك و ولايات مجاورة حاولت خلق جو من انعدام الأمن مع تعريض حياة المواطنين و حرياتهم و أمنهم للخطر .

العملية جاءت على إثر تبليغ من أحد المواطنين عبر الأرقام الخضراء في حدود الساعة الواحدة والنصف صباحا ، مفاده وقوع شجار بالــطريق العام بين مجموعتين من الأشخاص بإستعمال أسلحة بيضاء ، على الفور و بعد التنسيق مع قاعة العمليات باستغلال كافة الوسائل التقنية مع إقحام كافة القوة الشرطية المعينة ضمن التشكيل الخاص بالمخطط الأمني للشهر الفضيل، تم تحديد مكان تواجد أحد المصابين المتسبب في الشجار وتوقيفه على مستوى المؤسسة الإستشفائية لبوفاريك كان بصدد تلقي العلاج ، ليتم بعدها توقيف مشتبه فيه ثاني بذات المكان .

مواصلة للأبحاث و التحريات ، تم تحديد مكان تواجد إحدى السيارتين المستعملة في الشجار ، أين تم توقيف المشتبه فيه ثالث مع ضبط بداخل السيارة على كلب شرس كان يستخدم من قبل أفراد العصابة، فيما تم توقيف شريكه على مستوى مصلحة الاستعجالات بإحدى المؤسسات الاستشفائية، أين كان يتلقى العلاج بعد إصابته بسهم على مستوى الرجل في نفس الليلة.

تحت الإشراف الدائم و المستمر مع النيابة المختصة إقليميا، و استغلال كافة تقنيات الشرطة العلمية تمكنت عناصر الفرقة المحققة من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية، مع توقيفهم .

خلال العملية تم ضبط (09)أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف و الأحجام (سيوف تقليدية الصنع- قاذف بحري – نصل- ساطور- سكين صغير الحجم).

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن إنشاء و تنظيم عصابة أحياء ، خلق جو من إنعدام الأمن ، تعريض حياة المواطنين و حرياتهم و أمنهم للخطر ، المشاجرة في الطريق العام ، مع تخزين و إخفاء أسلحة بيضاء محظورة معدة لحرب العصابات.