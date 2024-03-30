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مال و أعمال

نمو قوي للاقتصاد الجزائري

30 مارس 2024 ()
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أشاد صندوق النقد الدولي، بالاقتصادي الجزائري، مؤكدا في آخر تقديراته حول الجزائر، أن النظرة المستقبلة للجزائر "إيجابية" في الأجل القريب، رغم التضخم في البلاد.

قال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب، متوقعا أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في عام 2024، عند 3.8 بالمائة، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير، مدعوما جزئيا بالإنفاق المالي الضخم، معتبرا أن التضخم الذي تعيشه البلاد، سيبدأ في التباطؤ، وذلك بفضل تخفيف أسعار المواد الغذائية الطازجة، إلا أن بلوغه مستويات مرتفعة نسبيا يشكل مصدر قلق.

وفي ذات السياق، ذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر، تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد. والقدرة على جذب الاستثمار الخاص.

قال صندوق النقد الدولي، بأن أفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير، جد ايجابية، خاصة مع ارتفاع احتياط الصرف.

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