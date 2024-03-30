تيسمسيلت: إنتاج أزيد من 344 قنطار من الفلين

تم بولاية تيسمسيلت إنتاج أزيد من 344 قنطار من مادة الفلين في إطار حملة الجني لسنة 2023، وفقا لمحافظة الغابات.

وأفاد رئيس مصلحة توسيع الثروة الغابية واستصلاح الأراضي هلال بغانم أن هذه الكمية تم جنيها من أشجار البلوط الفليني بغابة الدولة "المداد" بالحظيرة الوطنية ببلدية ثنية الحد على مساحة تفوق 150 هكتار، حيث تبدأ عملية الاستغلال في شهر ماي وتنتهي مع أواخر أوت من كل سنة.

وتم تسجيل تراجع في كمية الفلين المنتجة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 التي تم خلالها إنتاج ما يفوق الـ 600 قنطار، وفق ذات المصدر.

وأرجع نفس المسؤول هذا الانخفاض إلى الظروف المناخية غير الملائمة خاصة الرياح لاسيما خلال شهري جويلية وأوت الماضيين التي أثرت سلبا على نمو قشرة الفلين.

وتتكفل المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية "زكار" باستغلال خشب الفلين المنتج بولاية تيسمسيلت، وذلك في إطار اتفاقية أبرمتها مع المديرية العامة للغابات، حيث يعود جزء من المداخيل الإجمالية من مبيعاتها للفلين للخزينة العمومية، كما أشير إليه.

وأشار ذات المصدر أن عملية الجني تخص الفلين بنوعيه الذكري، الذي يجنى من أشجار البلوط الفليني لأول مرة والأنثوي الذي يجنى من الأشجار العديد من المرات، حيث تجري العملية تحت إشراف أعوان تقنيين من مديرية الغابات والحظيرة الوطنية بالولاية، للمحافظة على الأشجار وعدم إلحاق أضرار بها خلال الجني.

يذكر أن غابات الفلين بولاية تيسمسيلت تنتشر لاسيما بالحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد ومنطقة عين عنتر ببلدية بوقايد.