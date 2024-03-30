الاتحاد في رحلة البحث عن نتيجة مطمئنة

يتطلع ممثل الجزائر الوحيد في منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) فريق اتحاد الجزائر، لتحقيق خطوة حاسمة للتأهل للمربع الذهبي عند مواجهته يوم الأحد منافسه النيجيري رايفرز يونايتد بملعب -غودسويل آكبابيو في ذهاب الدور ربع النهائي للمنافسة القارية.

التشكيلة العاصمية التي تأهلت للدور ربع النهائي بعد تصدرها المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر مودرن فيوتشر المصري (11ن) تأمل في العودة بنتيجة إيجابية تسمح لها بالإبقاء على حظوظها كاملة في مباراة الإياب بالجزائر، وخاصة تحقيق خطوة حاسمة لخطف تأشيرة المربع الذهبي للمنافسة القارية التي يحمل لقبها.

فلاعبو المدرب الإسباني خوان كارلوس قاريدو الذين سجلوا خمسة انتصارات متتالية في كل المنافسات في الأسابيع الأخيرة، مطالبون بالاستثمار في كل طاقاتهم خلال هذا الشهر الفضيل، لا سيما وأن ضربة انطلاق المباراة مبرمجة بداية من الساعة (14:00) وهي مأمورية تبدو صعبة بالنسبة لرفاق الحارس الدولي أسامة بن بوط.

وحول مباراة يوم الأحد بنيجيريا يقول مدرب اتحاد الجزائر الذي توج بكأس الكونفدرالية في مناسبتين اثنتين عام 2014 مع الأهلي المصري ومع الرجاء البيضاوي عام 2018 :"توجد أجواء رائعة داخل المجموعة، قبل مباراة الذهاب في نيجيريا. هدفنا يتمثل في بلوغ المربع الذهبي. المباراة ستلعب في ظروف خاصة وفي شهر رمضان الكريم على الساعة (14:00). سنعمل كل ما في وسعنا للفوز بهذه المقابلة".

ويضيف المدرب الإسباني:"نحن نتنافس على ثلاث جبهات، حيث أظهر الفريق التزاما وتحفيزا كبيرين. سنبذل كل ما لدينا في كل منافسة من أجل تحقيق أحسن النتائج الممكنة وإسعاد أنصارنا".

وسيكون رهان مباراة "الذهاب" كبيرا، حيث سيخوض فريق "سوسطارة" في حال الفوز، المباراة الثانية بالجزائر في أحسن الظروف من كل النواحي لمواصلة الدفاع عن لقبه القاري الذي توج به في شهر جوان 2023 على حساب يونغ أفريكانز التنزاني.

من جهته، أكد المهاجم الدولي الكاميروني اتيبا الذي التحق بصفوف اتحاد الجزائر خلال الميركاتو الشتوي الأخير قادما من نادي دينامو دوالا الكاميروني، بأن فريقه عازم على تقديم مباراة قوية والعمل كل ما في وسعه من أجل العودة بنتيجة إيجابية من نيجيريا قبل خوض لقاء الإياب مضيفا: "سنلعب في توقيت لسنا متعودين عليه، لكن ينبغي أن نكون أقوياء. في كرة القدم يجب التعود على كل الحالات من أجل بلوغ الهدف".

وبخصوص التعداد، سيكون اتحاد الجزائر محروما خلال هذا اللقاء من خدمات القائد والمدافع الدولي زين الدين بلعيد المعاقب بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين خلال اللقاء الأخير أمام سوبر يونايتد الجنوب إفريقي في مرحلة المجموعة وكذلك لاعب وسط الميدان الدفاعي أسامة شيتة المتواجد في فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية.

وستلعب مواجهة الإياب يوم الأحد 7 أفريل ابتداء من (22:00) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

وفي حال تأهله للدور نصف النهائي، سيواجه اتحاد الجزائر المتأهل من المواجهة المزدوجة بين نادي أبو سليم ونهضة بركان، على أن تدور مباراة الذهاب بالجزائر ومباراة الإياب خارج الوطن.