شبيبة القبائل .. مصير زافور يتحدد

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم السبت، رسميا، مغادرة المناجير العام إبراهيم زافور.

وجاء في بيان لإدارة النادي: "نبلغ أنصارنا الأعزاء أن قرار الانفصال عن المناجير العام قد تم اتخاذه اليوم، حيث بعد مناقشات مستفيضة وتقييم دقيق اتفقنا على أن هذا التغيير ضروري لفائدة النادي".

وأضاف ذات البيان "نتقدم بالشكر الجزيل لمناجيرنا العام السابق إبراهيم زافور على كل ما قدمه، ونتمنى له التوفيق في مشاريعه المستقبلية".

كما تطرقت إدارة "الكناري" إلى النتائج السلبية المسجلة هذا الموسم ما تسبب في موجهة غضب كبيرة من الأنصار الذي باتوا يطالبون بالتغيير الشامل، حيث طمأنت الإدارة –في بيانها- بأنها ستفعل كل ما هو ضروري للعودة إلى سكة الانتصارات والعمل بجدية لتعزيز مشروعها الذي يهدف إلى إعادة النادي إلى مجده السابق، مطالبة الأنصار بالتزام الهدوء ومواصلة دعم فريق القلب.