الرابطة الثانية: النتائج الجزئية والترتيب

النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الـ21 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم، اليوم السبت.
مجموعة وسط-غرب:
السبت 30 مارس:
شباب غير العبادلة - رائد القبة 2-3
مستقبل واد سلي - جمعية وهران 1-0
شباب تموشنت - غالي معسكر 3-2
شبيبة تيارت - صفاء خميس مليانة 2-1
وداد مستغانم - شباب المشرية 1-1
نجم القليعة - وداد بوفاريك 1-1
أولمبي المدية - أمل الأربعاء 2-3
الجمعة 5 أبريل:
نصر حسين داي - ترجي مستغانم
الترتيب نقاط لعب
1. ترجي مستغانم 47 20
2. رائد القبة 45 21
3. غالي معسكر 36 21
4. شباب تموشنت 35 21
5. وداد مستغانم 33 21
6. نجم القليعة 31 21
7. صفاء خميس مليانة 29 21
--. مستقبل واد سلي 29 21
9. شبيبة تيارت 28 21
10. وداد بوفاريك 26 21
11. نصر حسين داي 24 20
--. جمعية وهران 24 21
13. أمل الأربعاء 23 21
14. شباب المشرية 22 21
--. شباب غير العبادلة 12 21
--. أولمبي المدية 12 21.
مجموعة وسط-شرق:
السبت 30 مارس:
مولودية العلمة - شباب باتنة 0-0
اتحاد ورقلة - هلال شلغوم العيد 1-0
نجم التلاغمة - أولمبي المقرن 4-1
جمعية عين مليلة - اتحاد خميس الخشنة 3-0
اتحاد الحراش - جمعية الخروب 2-1
مولودية باتنة - وفاق سور الغزلان 4-0
الجمعة 5 أبريل
مولودية قسنطينة - أولمبي آقبو
الثلاثاء 23 أبريل:
شباب برج منايل - اتحاد عنابة
الترتيب نقاط لعب
1. أولمبي آقبو 51 20
2. مولودية باتنة 44 21
3. شباب باتنة 37 21
4. شباب برج منايل 32 20
5. مولودية قسنطينة 29 20
--. نجم التلاغمة 29 21
7. اتحاد خميس الخشنة 28 21
8. جمعية الخروب 26 21
9. اتحاد الحراش 25 21
--. اتحاد ورقلة 25 21
11. جمعية عين مليلة 23 21
12. هلال شلغوم العيد 21 21
--. أولمبي المقرن 21 20
14. وفاق سور الغزلان 18 21
15. اتحاد عنابة 16 19
16. مولودية العلمة 15 21.