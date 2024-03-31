قرار جديد للـ"فاف"

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تجميد البطولات الشبانية والنسوية فيما تبقى من شهر رمضان، على أن يتم الاستئناف في مرحلة ما بعد عيد الفطر.

في بيان للفاف اليوم الأحد، أنه يُمنع من مختلف الرابطات الجهوية والولائية المسيّرة للبطولات الشبانية ورابطة كرة القدم النسوية برمجة أي مباراة ابتداءً من غدا الاثنين، وسيكون استئناف المنافسات الشبانية ممكناً بدء من ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

واستثنت "الفاف" من التجميد فئة الرديف للقسمين الأول والثاني التي تبقى تبرمج بصفة عادية وفق البرنامج المسطر مسبقاً من الرابطة المحترفة والرابطة الوطنية للهواة.

كما أنّ الرابطات مطالبة بضرورة توفير الإجراءات التنظيمية من خلال إجبارية تواجد الأمن والطبيب وسيارة الإسعاف كشروط أساسية من أجل إجراء أي مقابلة.