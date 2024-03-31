قالمة: آخر الترتيبات لفتح الاستعجالات الطبية الجراحية الجديدة

يعرف جناح الاستعجالات الطبية الجراحية الجديدة بمستشفى الحكيم عقبي ببلدية قالمة ، أشغالا وتحضيرات مكثفة ، استعدادا لوضعه حيّز الخدمة في آجال الـ27 من شهر رمضان المعظم ، حسب مصادر مطلعة .

وقد تسارعت الأشغال بمحيط الجناح الاستعجالي الجديد، حيث شوهدت، اليوم الأحد، أشغال تهيئة للواجهة الخارجية الأمامية للمصلحة الصحية الجديدة، وتنظيف للفضاء الخارجي من مخلفات مواد البناء والحشائش، وكذا تهيئة الطريق الاجتنابي الداخلي المخصص للمركبات، استعدادا لوضعه حيّز الخدمة. وقال مسؤولو المسشتفى بأنّ الأشغال النهائية تجري بحضور مصالح الأشغال العمومية والمقاولة المنجزة وبتوجيه من السيدة الوالي.

وقد ذكرت مصادر صحية مسؤولة لـ"الخبر" بقالمة ، أنّ والي الولاية حورية عقون تتابع بنفسها وعن كثب سير وتيرة الأشغال والترتيبات الأخيرة ، بعد تسوية بعض العراقيل والصعوبات التي كانت تعترض المشروع الذي عرفت تأخرا بكيرا في التجسيد ، قارب عهدة ثلاثة ولّاة ، وظل النقطة السوداء في وجه الصحة بولاية قالمةعلى مدار السنوات الماضية.

وتحسّبا لموعد الافتتاح الرسمي الوشيك للاستعجالات الطبية الجراحية الجديدة داخل مستشفى عقبي الذي يعدّ أكبر مستشفى بولاية قالمة ، فقد أجرت والي الولاية ، صباح اليوم الأحد ، خرجة ميدانية للوقوف على آخر الرتوشات ، لوضع المرفق الصحي العمومي الهام حيّز الخدمة ، في أقرب الآجال التي قد تكون بتاريخ الـ27 رمضان الجاري.

وتعرف الاستعجالات الطبية الجراحية داخل مستشفى الحكيم عقبي ببلدية قالمة ، تعرف وضعا لاتحسد عليه ، سوتاء من حيث ضيقه وتشبّعه وظروف العمل الصعبة جدا داخله، ما جعله محلّ استياء وتذمّر من المرضى والمواطنين وحتى القائمين على الخدمات داخله من طبيين وشبه طبيين ومسيرين.