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رياضة

اتحاد العاصمة ينهزم بهدف ويبقي حظوظه قائمة

31 مارس 2024 ()
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انهزم نادي اتحاد العاصمة لكرة القدم، بعد زوال اليوم الأحد، بهدف دون ردّ أمام نظيره النيجيري رايفرز يونايتد، على نحو يبقي آمال سوسطارة قائمة في بلوغ المربع الذهبي، شريطة قلب أشبال غاريدو للموازين ليلة الأحد القادم (22.00 سا بملعب 5 جويلية الأولمبي). 

برسم ذهاب مرحلة الرُبع لكأس الاتحاد الافريقي بملعب "غودسويل آكبابيو"، عانى الفريق الأحمر والأسود الأمرّين مع ظروف مناخية كارثية وعامل الصيام أمام خصم تعمّدت إدارته تقديم موعد اللقاء بمباركة الكاف.

وفي غياب القائد زين الدين بلعيد المعاقب، تلقى أسامة بن بوط هدفاً مباغتاً حمل توقيع أوغستين أوكيجفا (10)، وعجز زملاء بوخنشوش عن معادلة الكفة رغم الفرص العديدة التي لاحت على مدار الشوطين.

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