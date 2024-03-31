تخصيص 109 سفن للصيد في أعالي البحار

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، عن تخصيص 109 سفن يتجاوز طولها 24 متراً للصيد في أعالي البحار برسم السنة الجارية، منها 34 لصيد التونة الحمراء.

في تصريحات صحفية، أفاد الوزير: "يوجد حالياً 11 سفينة أخرى يتجاوز طولها 35 متراً محل إنجاز لأول مرة في الجزائر، من ضمنها سفينة بطول 42 متراً تُنجز حالياً بورشات ولاية الشلف"، معتبراً ذلك مكسباً وطنياً هاماً.

وفي إطار تشجيع الصيد في أعالي البحار ورفع الإنتاج باكتشاف مناطق صيد جديدة، أشار بداني إلى أنّ العمل جارٍ حاليا لاستيراد سفن كبيرة يزيد طولها عن الأربعين متراً، ولحجز أماكن لرسو هذه السفن حتى تعمل في ظروف جيدة.

من جهة أخرى، لفت الوزير إلى إتمام إنجاز جهاز "اعتماد مكتسبات الخبرة" الموجّه للصيادين الذين يمارسون الحرفة منذ سنوات دون شهادات، حيث تمّ وضع هذا الجهاز لفائدتهم على مستوى هياكل التكوين "للسماح لهم بممارسة النشاط بكل أريحية".

وفيما يخص ميناء دلس، سجل الوزير وجود تعاون مع وزارة النقل لجعل من هذا المرفق "نموذجاً في التسيير" بمشاركة كل المتدخلين في المجال، لافتاً إلى أهمية مدرسة التكوين بميناء دلس التي تساهم في تكوين الصيادين من عدة ولايات من الوطن.