أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين لتعزز مكاسبها الأخيرة وسط توقعات بتقلص الإمدادات من تخفيضات أوبك+ وهجمات على مصافي تكرير روسية.

يأتي ذلك وسط آمال بزيادة الطلب على النفط على خلفية بيانات التصنيع الصينية المتفائلة وترقب موعد بدء تخفيضات الفائدة في أميركا التي دعمت الأسعار. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الخميس، على ارتفاع بأكثر من 2%، وسط مؤشرات بزيادة الطلب وتراجع الإمدادات، لتحقق مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية.

بحلول الساعة 07:57 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جوان 2024، بنسبة 0.45%، لتصل إلى 87.39 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ماي، بنسبة 0.48%، لتصل إلى 83.57 دولارًا.