مشاريع واعدة في عدة مجالات

تطرق وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على عون، إلى مشاريع تم إطلاقها في مجالات عدة، من بينها صناعة الإسمنت، وهي صناعة توفر، فائضا في الإنتاج يبلغ 20 مليون طن سنويا.

وفي حوار مع مجلة "انجازات"، أعلن الوزير عن دراسة قيد الإنجاز على مستوى مجمع الإسمنت العمومي "جيكا" لتركيب آلات تفتيت بالعديد من الدول الإفريقية بهدف زيادة صادرات الإسمنت.

أما بخصوص صناعة الأدوية، أكد عون على أهمية مشاريع الاستثمار في مجال الأورام والأنسولين، والتي ستسمح، للإنتاج الوطني بتغطية احتياجات البلاد بنسبة تتراوح بين 80 و85 بالمائة، مقابل 70 و73 بالمائة حاليا.

وفيما يتعلق بتفعيل نشاط الأملاك والأصول المصادرة بقرار قضائي، فقد أكد على عون على بذل كل الجهود لإعادة تشغيل المواقع الصناعية المعنية. ويتعلق الأمر بالمؤسسة العمومية الاقتصادية (Kotama Agrifood) التابعة لمجمع الشركة القابضة "مدار"، التي ستنتج الزيت الخام وتغذية الأنعام، والمؤسسة العمومية الاقتصادية "محروسة" (Mahroussa) التابعة للشركة القابضة "أغروديف"(Agrodiv)، والتي تنتج زيت المائدة "وتساهم حاليا بشكل فعال في تنظيم السوق وتتجه نحو تنويع إنتاجها (صلصات ومايونيز وصابون)".

كما ذكر الوزير حالة المؤسسة العمومية الاقتصادية (Tafadis) التابعة لمجمع "مدار"، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الأربعطاش (بومرداس)، والتي تعتزم إنتاج السكر المكرر والسكر الخام في إطار مشروع جديد.

أما بالنسبة لوحدة "ألفابايب" (ALFAPIPE) التابعة لمجمع "إيميتال" (Imetal) والواقعة في بطيوة (وهران)، فسيتم إعادة تشغيلها لأجل إنتاج الأنابيب الفولاذية المستخدمة في نقل الماء والمحروقات.