عرقاب يضع حجر الأساس لإنجاز المحطة الشمسية الكهروضوئية 150 ميغاواط

وضع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، حجر الأساس لإنجاز المحطة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 150 ميغاواط.

أكد عرقاب خلال زيارة العمل والتفقد لولاية تقرت، على أهمية هذا المشروع الذي يعتبر تقدما بارزا في مسار الانتقال الطاقوي الذي تنتهجه الجزائر وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، والذي سيسمح بالحفاظ على البيئة واقتصاد الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء.

وأوضح عرقاب، أن هذا المشروع الذي قدرت مدة إنجازه 14 شهر، سيسمح من تحفيز صناعة الطاقة الشمسية بالوطن وخلق 500 منصب عمل خلال مرحلة الانشاء وعشرة مناصب للمحطة، حيث ستتضمن هذه المحطة 27 حقلا فرعيا كهروضوئيا .

للإشارة فإن إنجاز المحطة، التي اوكلت مهمة إنجازها الى شركة كوسيدار قنوات، يندرج ضمن العقود الموقعة يوم 14 مارس المنصرم المتعلقة بإنجاز مشروعي: – 2000 ميغاواط المتمثل في انجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط موزعة عبر 12 ولاية عبر الوطن (بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال).