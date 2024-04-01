رمضان: حجز 237 طن من السلع غير صالحة للاستهلاك

تمكنت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال الـ20 يوما الأولى من شهر رمضان، من حجز 237 طنا و56388 لترا من مواد غذائية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك في مختلف أنحاء البلاد، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قيمة السلع المحجوزة فاقت 104 مليون دج، مع اقتراح الغلق الإداري لـ899 محل تجاري، فيما بلغ عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، 971 عينة.

وتأتي هذه الحصيلة بفضل إنجاز مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لأزيد من 136 ألف تدخلا، أسفرت عن معاينة قرابة 27 ألف مخالفة، وتحرير 25630 محضر رسمي للمتابعة القضائية.

كما تشير هذه الحصيلة إلى أن مبلغ عدم الفوترة المخفي فاق 2.5 مليار دج.

وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (9930 مخالفة)، عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (6288 مخالفة)، عدم الفوترة (1589 مخالفة)، عدم احترام إلزامية الرقابة الذاتية (1194 مخالفة)، حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (1079 مخالفة)، وكذا معارضة الرقابة (657 مخالفة).

وشملت المخالفات المسجلة أيضا، عدم القيد في السجل التجاري (587 مخالفة)، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (438 مخالفة)، عدم احترام إلزامية أمن المنتوج (413 مخالفة)، عدم احترام سلامة المادة الغذائية (381 مخالفة)، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري (208 مخالفة)، تحرير فواتير غير مطابقة (138 مخالفة)، عدم تعديل بيانات السجل التجاري (141 مخالفة)، بالإضافة إلى 3901 مخالفة أخرى.

أما بخصوص حصيلة المضاربة غير المشروعة، بلغ عدد التدخلات 19240 تدخلا، مع تسجيل ستة جنح وتحرير ستة محاضر رسمية للمتابعة القضائية.

وبلغت كمية المنتوجات المحجوزة أزيد من 76 طنا من منتوجات خاصة بتغذية الأنعام والدواجن، لحوم حمراء وبيضاء وبقول جافة.