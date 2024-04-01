تيزي وزو: الإطاحة بشبكة إجرامية

تمكنت مصالح أمن دائرة واسيف بولاية تيزي وزو من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تتكون من 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة.

كما أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، والمؤثرات العقلية، ومبلغ مالي من عائدات الاتجار في السموم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع والترويج أين صدر ضدهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.