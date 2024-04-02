هذا هو موعد انطلاق عملية الإحصاء العام للفلاحة

قال مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد تيفوري اليوم الثلاثاء، إن عملية الإحصاء العام للفلاحة التي ستنطلق يوم 19 ماي القادم، وهي أساسية ومحورية في ظل التغيرات التي يشهدها القطاع، بهدف تحديد وتنفيذ البرامج الفلاحية التنموية.

وأوضح تيفوري للإذاعة الجزائرية، أن كل الترتيبات وضعت لإنجاح هذه العملية التي تستوجب تكاثف جهود الفاعلين في المجال الفلاحي.

وأشار ذات المتحدث إلى أن "أول مرحلة في عملية الإحصاء ستكون عبارة عن استبيان ورقي يستخدم من طرف أعوان الإحصاء العام للفلاحة، وسيشمل جميع المستثمرات الفلاحية عبر التراب الوطني، متبوعا بتحديد مراكز لتعبئة معطيات الاستبيان وإدراجها في منصة رقمية خصيصا لهذه العملية أين ستخضع هذه البيانات لمراقبة دقيقة".

وتطرق تيفوري إلى تحديات عملية الإحصاء العام للفلاحة، والتي تكمن في كيفية توحيد المفاهيم والمصطلحات عبر كل التراب الوطني، من خلال تسطير برنامج تكويني مسطر بدقة يمس كل الجوانب التقنية والتحكم في المعطيات المطلوبة عن طريق الاستبيان، مع تخصيص فترة في التكوين للإرشاد الفلاحي.

جدير بالذكر أن عملية الإحصاء العام للفلاحة تنطلق يوم 19 ماي القادم، على أن تستمر إلى غاية 17 جويلية القادم، وهي آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة.