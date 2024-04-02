رفع نسبة تغطية سوق الأدوية نهاية السنة

كشف وزير الصناعة والمنتجات الصيدلانية أن سوق الأدوية في الجزائر يغطي نسبة 70 في المئة وعبر عن رفضه للبيروقراطية وحمل كل مسؤول المسؤولية عن أية عراقيل بيروقراطية.

وخلال زيارته لولاية بومرداس، أكد عون أن نسبة تغطية سوق الأدوية في الجزائر بلغت نسبة 70 في المئة وسترتفع إلى نسبة 80 في المئة قبل نهاية سنة 2024، مؤكدا من جانب آخر خلال زيارته لمصنع مجمع مدار للسكر بالاربعطاش بأن المصنع سيدخل مرحلة الإنتاج نهاية سنة 2024 وهو شيء إيجابي للسوق الجزائرية.

وأعطى وزير الصناعة تعليمات لربط المنطقة الصناعية بالاربعطاش بمختلف الشبكات الضرورية لانطلاق المشاريع الاستثمارية.

وتفقد وزير الصناعة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية الذي تأسس سنة 1967 والمتخصص في تكوين الإطارات المتخصصة في الشركات الصناعية وشدد عون خلال تدخله بالمعهد إلى ضرورة العمل بمعايير عقود النجاعة.