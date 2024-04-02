قريبا .. إنتاج اللقاحات محليا

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم "قريبا" توقيع اتفاقية شراكة بين معهد باستور الجزائر ومجمع صيدال من أجل إنتاج اللقاحات.

وأوضح الوزير، بمناسبة الزيارة التفقدية التي قادته إلى معهد باستور بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة)، أن هذه الاتفاقية ستسمح بإنتاج اللقاح المضاد للأنفلونزا في مرحلة أولى على أن يتم توسيع مجال الشراكة فيما بعد ليشمل اللقاحات الخاصة بالأطفال.

وأضاف في هذا الإطار أن هذه الاتفاقية تأتي "تنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال شهر مارس المنصرم، والمتعلقة بضرورة تطوير الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو "الوصول إلى ضمان الأمن الصحي والتخلص من عبء استيراد الأدوية".

وبموجب الاتفاقية التي ستتوسع مستقبلا لتشمل متعاملين خواص، تسعى الوزارة إلى إنتاج ما لا يقل عن 50 بالمائة محليا من احتياجات اللقاحات، حسب الوزير الذي أكد على ضرورة أن يتحول معهد باستور إلى "نواة لإنتاج وتطوير اللقاح".

كما أبرز الأهمية التي تكتسيها عملية الرقمنة على مستوى معهد باستور حتى يتحول إلى "قطب يساهم في تطوير البحث العلمي وخلق الثروة"، داعيا إلى "إنشاء فروع للمعهد عبر الوطن، لاسيما بمناطق الجنوب".

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، أن أول لقاح سينتج بموجب الاتفاقية مع معهد باستور الجزائر، سيكون جاهزا شهر يوليو المقبل.