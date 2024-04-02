ڨالمة: درك لخزارة يوقف سارقي الكوابل النحاسية

أوقف مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية لخزارة بقالمة شابين اثنين يبلغان 30سنة و40 سنة، على خلفية عملية سرقة استهدفت أعمدة كهربائية بالتخريب وسرقة كوابلها الكهرابائية النحاسية.

وحسب خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة، فإنّ العملية تمت إثر تلقي فرقة الدرك بالبلدة لاتصال هاتفي من أحد المواطنين، من مشتة قصر لعطش، مفاده تعرض أحد أعمدة الكهرباء للتخريب مع سرقة كوابل كهربائية. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل لعين مكان السرقة، حيث تبين سرقة كوابل كهربائية نحاسية بطول حوالي 820 مترا لسلك نحاسي بقطر 27 ملم حسب البيان ذاته.

وبتنشيط عنصر الاستعلام والبحث والتحرّي، تمّ الاهتداء وتوقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر فرقة الدرك لمواصلة التحقيق. وقد قُدّم المشتبه فيهما أول أمس أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، الذي أحال ملف القضية على جلسة المثول الفوري للمحكمة نفسها، حيث صدر في حق المشتبه فيه الأول أمر إيداع، فيما وجه للمشتبه فيه الثاني استدعاء لحضور جلسة المحاكمة في الثامن أفريل الجاري.