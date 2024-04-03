سيدي بلعباس: إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار قارورة غاز

شهد المحل رقم 7 بشارع بلاحة عيسى بشارع أحمد زبانة المعروف بتسمية طريق معسكر بمدينة سيدي بلعباس صباح يوم الأربعاء حادثة انفجار قارورة لغاز الآزوت بداخل محل لتصليح المبردات و الأجهزة الكهرومنزلية ، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص لهم إصابات متفاوتة الخطورة على مستوى البطن

كان أفراد وحدة الحماية المدنية "نوالة بن موسى" قد تكفلوا بنقل اثنين منهم صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية.

وقالت مصادر من عين المكان بأن مواطنين كانوا قد تكفلوا بنقل أولى الضحايا إلى المستشفى "بحكم إصابته الخطيرة مقارنة بالثنائي الآخر"، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث الذي اهتز على وقعه الحي المأهول بالسكان.