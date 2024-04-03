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مجتمع

قسنطينة: مقتل محامي على يد جاره قبل آذان المغرب

3 افريل 2024 ()
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تعرض، مساء أمس، وقبل وقت قصير من آذان الإفطار بقسنطينة، محامي في الخمسينات من العمر إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من قبل أحد جيرانه، أدى إلى وفاته متأثرا بالإصابة على مستوى المستشفى، وهي الحادثة التي استنكرت لها عائلة هيئة الدفاع وسكان قسنطينة مع العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وحسب مصادر مطلعة لـ"الخبر"، فإن حادثة القتل وقعت في منطقة كحالشة كبار في بلدية عين اعبيد بمسقط رأس الضحية الذي يقطن فعليا ببلدية الخروب، وهذا بسبب سوء تفاهم بينه وبين المتهم، هذا الأخير الذي وجه 4 طعنات للمحامي على مستوى الفخذ أدت فيما بعد إلى حدوث نزيف دموي له تسبب في وفاته على مستوى المستشفى.

هذا وقد تمكنت عناصر الدرك الوطني لقسنطينة، من توقيف المتهم وتحويله على مستوى مصالحها كما وري الضحية التراب عقب صلاة الظهر.

 

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