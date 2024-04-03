عمال ببلدية بوفاريك يقتحمون مكتب "المير"

اقتحم عمال موظفون بمؤسسة أمل بوفاريك للثقافة والرياضة، اجتماعا لرئيس بلديتهم، مما نشر الفوضى وصدم الأعضاء الحضور، حيث عبر المحتجون عن غضبهم واحتجاجهم لعدم صب رواتب البعض منهم لـ05 أشهر كاملة.

ممثلون عن المحتجين أوضحوا لـ"الخبر" أنهم لم يبق بمقدورهم الصبر أكثر، 150 يوما، دون أن يتقاضوا رواتبهم، متحملين نفقات يومية، التي ارتفعت وتراكمت مع مرور الأيام، خاصة ونحن في هذه الأيام الرمضانية من جهة، ومناسبة الاحتفال بعيد الفطر على الأبواب، في وقت هم لم يقصروا في أداء عملهم على أكمل وجه، داعين " المير" إلى تحمل مسؤولياته والالتزام ببنود العقد الموقع بينهم، والنظر في مطلبهم في استعجال، مهددين في السياق بأنهم سيصعدون من حركتهم الاحتجاجية على الجهات الوصية، وحتى رفعها إلى ديوان والي البليدة.

رئيس بلدية بوفاريك مروان الحاج أوضح لـ "الخبر"، بأنه سينظر في واقع هذا الاحتجاج مع الوصاية، وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية، معترفا في السياق بأنهم لم يتخلفوا عن تقديم الإعانة المالية للمؤسسة.