البليدة: الحبس ضد صاحب صفحة افتراضية

أدانت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء البليدة، نهار اليوم، ناشط جمعوي وصاحب صفحة افتراضية مهتمة بانشغالات المواطن البليدي، بسنة سجنا نافذا، في ملف متابع فيه بجريمة الترويج والنشر العمدي بأي وسيلة كانت لأخبار وأنباء كاذبة، ضد شخص والي البليدة.

واقع القضية تعود إلى نشر الناشط الجمعوي فيديو حول والد فتاة مصابة بإعاقة ادعى حسب الشكوى من الطرف الضحية، أن والي البليدة في زيارة إلى حي شعبي نهاية العام الماضي تجاهل المعني وعلق على الأمر بأن الوالي الضحية، ترك الوالد وابنته مكسوري القلب والخاطر، ولم يهتم لأمر استلام رسالة، كان الوالد بصدد أن يسلمه إياها، وهو ما أثار حفيظة الضحية والتمسك بحق المتابعة على أن الفيديو مفبرك ووقائعه غير صحيحة ومفترى فيها، أين تطورت الأمور بتسجيل فيديو ثان مع والد الضحية، أكد فيه حقيقة ما تضمنه الفيديو وما ورد في الصفحة الإلكترونية، والذي تم تقديم الدليل لهيئة المحاكمة لاحقا، وخلف الحدث وقتها تفاعلا من رواد العالم الشبكي وتعليقات بالجملة حول الحادث، انتهت باتهام الناشط الجمعوي، وتحويل ملفه على أروقة العدالة.