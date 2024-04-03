حادث أليم بالطريق السيار شرق-غرب

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وقع اليوم الأربعاء بالطريق السيار شرق-غرب بإقليم بلدية وادي سلي، غرب الشلف، حسبما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال بذات الهيئة أن الحادث الذي وقع في حدود الساعة الواحدة زوالا على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه وهران، بالضبط بمنطقة الدحاريج ببلدية وادي سلي، تمثل في اصطدام شاحنة بشاحنة أخرى ذات مقطورة كانت متوقفة على حافة الطريق و محملة بخردوات حديدية.

واستنادا للمصدر، خلف الحادث وفاة شخصين، سائق الشاحنة ومراهق كان برفقته يبلغ من العمر 15 سنة، في عين المكان، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لتحويل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الصبحة.

وإثر ذلك، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث، فيما جددت مصالح الحماية المدنية نداءها لسائقي المركبات بغية توخي الحيطة والحذر واحترام قواعد المرور والتوقف في حال التعب، تفاديا لحوادث مماثلة.