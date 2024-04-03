البويرة: وفاة طفلة في حادث دهس

لقيت فتاة في سن الرابعة حتفها مساء اليوم في حادث دهس بالطريق الوطني رقم 08B بإقليم حدود بلدية الهاشمية، 18 كلم جنوب مقر ولاية البويرة.

وكشف بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه "تدخلت اسعافاتنا على الساعة 16سا38د ممثلة في الوحدة الثانوية الهاشمية من أجل حادث دهس سيارة لطفلة على مستوى الطريق المزدوج 08B اتجاه سورالغزلان المكان المسمى سيدي حمزة بلدية الهاشمية".

وأضيف أنه خلف الحادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 04 سنوات وإصابة 04 أشخاص كانوا على متن السيارة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سورالغزلان.