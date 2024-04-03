ميلة : توقيق شخص و حجز 7 آلاف وحدة من المؤثرات العقلية

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة بداية هذا الأسبوع، من توقيف شخص و حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ: 6900 وحدة من نوع بريغابالين 300 ملغ، وهذا في عملية شرطية تمت تحت إشراف النيابة المختصة على مستوى مدينة التلاغمة بناء على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبته التجارية من مدينة التلاغمة باتجاه مدينة شلغوم العيد، ليتم وضع خطة أمنية محكمة للإطاحة بالمشتبه فيه، أسفرت عن توقيف المعني بالأمر بينما كان يقود مركبته التجارية، و بعد إخضاعها لعملية التفتيش الأمني الدقيق عثر بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ: 6900 وحدة من نوع بريغابالين 300 ملغ، ليتم تحويله للمصلحة و فتح تحقيق في القضية. و تنفيذا للإذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، أين تم ضبط و حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ: 90 مليون سنتيم. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لأجل:جنحة الحيازة و الحصول و النقل و الشراء قصد البيع للادوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل