تشمل دولا عربية..الكيان يبدأ في إخلاء سفاراته

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الكيان الصهيوني بدأ بإخلاء بعض سفاراته عبر العالم.

وحسب ذات المصدر فإن اتخاذ هذا الإجراء جاء بسبب الخوف من رد فعل إيراني.

ووفق صحيفة يديعوت أحرنوت فإن القرار شمل 7 سفارات صهيونية بينها تلك المتواجدة في البحرين، مصر، الأردن، المغرب وتركيا.

جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن، يوم الاثنين الماضي، مقتل 7 عسكريين في صفوفه، بينهم مستشاران كبيران، بغارة صهيونية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث أكدت طهران أن "هذا الهجوم هو انتهاك لكل المواثيق الدولية".

كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".